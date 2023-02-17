السعودية اليوم / القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب تقبض على مقيم بحوزته (32) كيلو جراما من نبات القات المخدر



الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب في منطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية بحوزته (32) كيلو جراما من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة (صهريج) يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

// انتهى //

17:55ت م

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