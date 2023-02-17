شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يصدم إدارة الفريق برغبته فى الرحيل عقب مباراة اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية كتالونية، عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، حيث أكد اللاعب على عدم رغبته فى البقاء داخل صفوف الفريق فى المرحلة القادمة، يأتي ذلك على غرار عدم مشاركة اللاعب فى مواجهة اليونايتد الأخيرة.

وأضافت التقارير أن بوسكيتس شعر بحالة من الإستياء الكبير عقب عدم مشاركته فى مباراة اليونايتد بالامس، وتفضيل اللاعب الإفواري فرانك كيسيه عنه فى المشاركة، الشئ الذي يؤكد أن اللاعب لن يكون له دورا مع الفريق فى المواجهات الكبيرة.

وعلى الرغم من رغبة تشافي المتكررة فى تجديد عقد بوسكيتس، كونه أحد الركائز الأساسية فى الفريق، وأن غيابه عن مواجهة اليونايتد، جاء تطبيقا لمخطط فكري لديه لتحقيق الفوز فى تلك المواجهة، إلا أن اللاعب يصر على الرحيل فى الصيف وعدم تجديد تعاقده.



صدمة فى برشلونة بسبب بوسكيتس

وأكدت بعض المصادر داخل معقل الفريق الكتالوني، أن إدارة برشلونة قد علمت بتفاوض بوسكيتس مع النصر السعودي، وإقترابه من حسم التفاوض مع مسئولي العالمي، الشئ الذي أثار إستياء مسئولي البرسا، مما دفعهم لإغلاق مفاوضات التجديدمع اللاعب بصورة نهائية.



النصر يقترب من التعاقد مع بوسكتيس

وأشار الصحفي الشهير فابريزو رومانو، والمتخصص فى سوق الإنتقالات، أن مسئولي النصر توصلوا لإتفاق مبدئي مع بوسكيتس على إنضمامه إلى صفوف الفريق السعودي، فى نهاية الموسم الحالي بصفقة إنتقال حر.