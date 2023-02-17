شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل النصر الرسمي لمواجهة التعاون بالدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع نظيره نادي التعاون، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

رونالدو يقود تشكيل النصر الرسمي ضد التعاون

وأعلن المدرب رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به نظيره نادي التعاون، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

في حراسة المرمى.. نواف العقيدي.

في خط الدفاع.. سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالاله العمري، جيسلان كونان.

في خط الوسط.. علي الحسن، لويس جوستافو، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، سامي النجعي.

وفي الهجوم.. كريستيانو رونالدو.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من:

أوجستين روسي، محمد آل فتيل، عبدالمجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، محمد مران، ماجد قشيش، مشاريبوف، علي لاجامي، أندرسون تاليسكا

موعد مباراة النصر ضد التعاون

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد التعاون، بعد قليل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.