شكرا لقرائتكم خبر عن أبو بكر يكشف كواليس رحيله عن النصر بعد ضم رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق وبشكتاش التركي الحالي، كواليس رحيله عن العالمي، والانتقال إلى الدوري التركي، في الميركاتو الماضي.

وأكد أبو بكر عبر قناة "كانال بلس الفرنسية"، أن الأمر لم يكن سهلًا عليه، ولكن النصر كان مضطر للاستغناء عن لاعب أجنبي بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق.

وتعاقد النصر برئاسة مسلي آل معمر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، في صفقة خيالية لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد، بالانتقالات الشتوية المنتهية.

وتابع: "لقد تواصل معي المدرب رودي جارسيا، وأخبرته أنني بالفعل أريد الرحيل، لأن معدل مشاركتي في المباريات سيتراجع مع وصول رونالدو".

وأضاف: "أخبرت المدرب أن الأفضل لي هو المغادرة، والبحث عن عرض جيد، وكان بالفعل لدي بعض العروض، خاصة من بشكتاش".

واختتم: "إدارة النصر لم تكن ترغب في رحيلي، أرادوا أن يدفعوا راتبي لنهاية الموسم، لكنني رفضت، ولقد أجريت مناقشة قصيرة مع كريستيانو رونالدو، وأكد لي على رغبته في استمراري مع الفريق".