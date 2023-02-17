السعودية اليوم / كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تنفذ دورة "كيف تكون رائد أعمال"



المدينة المنورة 26 رجب 1444هـ الموافق 17 فبراير 2023م واس

نفذت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دورة تدريبية بعنوان " كيف تكون رائد أعمال وتصنع الشغف " مستهدفة المتدربين والخريجين .

وتناولت الدورة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي ، عددًا من المحاور في مفهوم ريادة الأعمال وما هو الشغف وكيف أكتشف شغفي وأهمية ريادة الأعمال .

// انتهى //

16:46ت م

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