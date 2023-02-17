السعودية اليوم / صحة حائل تستقبل أكثر من 2800 بلاغ خلال السعودية اليوم 2022



حائل 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ، ممثله بإدارة تجربة المستفيد ، خلال عام 2022م (2852) بلاغاً عبر مركز الاتصال 937 في إدارة الالتزام وبنوك الدم والهيئة الطبية والإدارات التابعة للمديرية.

وأوضحت إدارة تجربة المستفيد أن الإدارة تتلقى البلاغات على مدار الساعة من المرضى وذويهم حيث يتم تصنيف البلاغ وتحليله والتواصل مع مقدم البلاغ وإحالته إلكترونياً للجهة المعنية للإفادة وتقديم الخدمة اللازمة، إضافة إلى إفادة مركز الاتصال التفاعلي بالوزارة عن ما تم حيال البلاغ ومعالجته لرفع مستوى رضا المستفيدين وتحقيق الجودة اللازمة في الخدمة .

يذكر أن إدارة تجربة المستفيد بصحة حائل تعمل على توفير نظام فعال للتواصل مع المرضى لرصد الملحوظات والمقترحات ومعالجة الشكاوى وتحقيق التكامل في الرعاية الصحية المقدمة لتكون ذات قيمة للمريض وأسرته وقياس تجربة المريض وإشراكه في تصميم الخدمات وتمكين المرضى من خلال تعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم.

// انتهـى /

16:45ت م

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