شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يستقر على بديل مفاجئ ل تاليسكا فى مواجهة التعاون الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي النصر السعودي لملاقاة نظيره التعاون الليلة، فى أحدي المواجهات المثيرة والندية بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال17 من دوري روشن السعودي.

حيث يدخل نادي النصر اللقاء وهو فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 40 نقطة، ولكن مع لقاء أقل من الفريق النصراوي، والذي خاض 16 مباراة فقط.

وكشفت تقارير صحفية، أن المدرب الغرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قد استقر على بديل للمهاجم البرازيلي تاليسكا، والذي يغيب عن مواجهة التعاون الليلة، حيث من المتوقع أن يتم الدفع باللاعب الأوزبكساني ماشاريبوف منذ بداية اللقاء.

كما أنه من المتوقع أن يستمر جارسيا، فى الدفع بالنجم البرتغالي رونالدو بعد تألقه فى الفترة الأخيرة، خاصة أنه تمكن من تسجيل 5 أهداف خلال آخر لقائين فقط رفقة العالمي فى دوري روشن.

ليجاور ماشاريبوف النجم البرتغالي رونالدو فى خط هجوم النصر للمرة الأولي له فى مسيرته، الأمر الذي قد يمنح اللاعب دفعة معنوية كبيرة لتقديم مواجهة قوية، على الرغم من إبتعاده لفترة طويلة هذا الموسم عن صفوف العالمي.



موعد مباراة النصر والتعاون القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي النصر نظيره التعاون، فى الجولة ال17 من منافسات دوري روشن السعودي، على أن تقام المباراة فى الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.