شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يدق أبواب الدوري السعودي عبر بوابة هذا النادي.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود بعض المفاوضات المكثفة من قبل مسئولي النصر للتعاقد مع النجم البراويلي فيلبي كوتينيو، نجم أستون فيلا الحالي وليفربول وبرشلونة السابق، حيث يري مسئولي الفريق العالمي أن الصفقة ستكون جيدة حال إتمامها نظرا لخبرات اللاعب الكبيرة.

ويراهن مسئولي النصر أن كوتينيو يستطيع تقديم المزيد والظهور بمستوي مغاير تمامًا، لما ظهر عليه اللاعب فى السنوات الثلاث الأخيرة، ومن ثم يضع مسئولي الفريق السعودي اللاعب ضمن حساباتهم للإنتقال إلى صفوف الفريق فى الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن مسئولي أستون فيلا يرحبون برحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري، خاصة أنه لم يقدم المستوي الذي يرضي طموح الفريق هذا الموسم، فى الوقت الذي لم يتمكن اللاعب في تسجيل أي أهداف له هذا الموسم في البيرميرليج، الشئ الذي لم يحدث مع النجم البرازيلي من قبل.



شرط وحيد لتعاقد النصر مع كوتينيو

وعلى الرغم من ترحيب أستون فيلا ببيع اللاعب، كما ان المقابل المادي لن يمثل الأزمة الأكبر للنصر، إلا أن بقاء اللاعب الأوزبكستاني ماشاريبوف وعدم قدرة الفريق على تسويقه بنهاية الموسم، سيضطر الفريق لعدم التعاقد مع كوتينيو خلال المرحلة القادمة، بسبب عدد اللاعبين المحترفين.



موقف كوتينيو من عرض النصر

ويري كوتينيو أن فكرة إنتقاله إلى دوري روشن فى المرحلة القادمة، ستعد خطوة رائعة، خاصة أن اللاعب لا يمتلك عروضا كبري من الدوريات الأوروبية، بجانب أن خطوة النصر ستجعله يمارس الكرة دون ضغوط، مثلما تعرض اللاعب لها فى الدوري الإسباني والإنجليزي مؤخرًا.