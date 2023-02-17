شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من ضم لاعب برشلونة في صفقة ضخمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي رأسًا على عقب بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب رحيل لاعب نادي برشلونة الإسباني إلى صفوف النصر في صفقة انتقال حر.

النصر يقترب من ضم سيرجيو بوسكيتس

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، على تقدم إدارة العالمي في مفاوضات التوقيع مع سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

وأشار الصحفي الموثوق إلى اقتراب اللاعب الشديد من صفوف النصر، في حال استقرار إدارة برشلونة في تجديد عقده خلال الأسابيع القليلة القادمة.

بوسكيتس مستاء من برشلونة ويقرر الرحيل

وكشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية سابقًا على استياء بوسكيتس الشديد من إدارة برشلونة بسبب عدم عرض التجديد عليه حتى الآن، مما يجعله يفكر بجدية في ترك صفوف النادي الكتالوني.

تعرف على أرقام بوسكيتس مع برشلونة 2022/2023

الجدير ذكره شارك صاحب الـ 34 عامًا مع برشلونة منذ انطلاق الموسم الحالي في 24 مباراة فقط لا غبر، ناجحًا في المساهمة بـ هدف.