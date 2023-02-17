شكرا لقرائتكم إغلاق طريق الكورنيش الفرعي في جدة لمدة يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مرور جدة عن بدء المرحلة الأولى من الخطة المرورية بإغلاق طريق الكورنيش الفرعي (داخل منطقة الفورمولا 1) المتجه لحلبة كورنيش جدة.

أعمال صيانة

وأوضح المرور في تغريدة له عبر تويتر أن الإغلاق سيكون خلال الفترة من (18 فبراير حتى 20 فبراير)، استعدادًا لاستضافة ‎فورمولا 1 وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة.

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