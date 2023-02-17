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تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس ، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 828,842 حالة حتى الآن.

35 حالة تعاف

وبحسب بيان وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩، تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 816,207 حالة.

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حالة وفاة واحدة

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,598 حالة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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