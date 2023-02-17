شكرا لقرائتكم ضبط 3 جناة في عنيزة سرقوا مركبات وأموال ومصوغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام في عنيزة ضبط 3 أشخاص لارتكابهم حوادث جنائية.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: قبضت شرطة محافظة عنيزة بمنطقة القصيم على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في سرقة وسلب المركبات والأموال والمصوغات الذهبية والأجهزة الإلكترونية من عدة منازل، في مواقع مختلفة.

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وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.