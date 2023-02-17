السعودية اليوم / مغادرة الطائرة الإغاثية الثانية عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا



الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

//انتهى//

15:46ت م

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الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسغادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها 75 طنا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية التي تشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات للآلام للكبار والصغار، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، وكريمات لعلاج الحساسية والحروق.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.//انتهى//15:46ت م0036

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