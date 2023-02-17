شكرا لقرائتكم خبر عن أبو بكر يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو قبل رحيله عن النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الدولي الكاميروني فينيست أبو بكر، مهاجم نادي بيشكاش التركي، عن تفاصيل مثيرة في حديثه مع كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قبل رحيله في الشتاء الماضي.

رحيل أبو بكر عن النصر

ورحل أبو بكر عن صفوف العالمي في الميركاتو الماضي، حتى يتمكن النادي السعودي من تسجيل رونالدو الذي انضم إلى الفريق في الشتاء الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي الإنجليزي.

تصريحات أبو بكر عن النصر ورونالدو

وأشار أبو بكر إلى لفضائية "Canal +"، إلى تفاصيل مثيرة في اجتماع جارسيا معه، بعد تعاقد نادي النصر مع رونالدو.

وقال أبو بكر: "جارسيا أكد لي خلال الاجتماع، أن الاختيار وقع عليه هو - أي فينسنت -، أو الأرجنتيني بيتي مارتينيز أو الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف؛ للرحيل عن الفريق من أجل تسجيل رونالدو".

وواصل الكاميروني: "أخبرت المدير الفني الفرنسي، أنني سأرحل؛ لرغبتي في العودة إلى الملاعب الأوروبية، لظروف عائلية".

وأضاف: "أخبرت الأسطورة البرتغالية، بصعوبة بقائي مع العالمي؛ حيث لا بد من تواجدي بجوار أسرتي، خلال الفترة القادمة".