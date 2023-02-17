شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات.. ليونيل ميسي يرفض اللعب للهلال ويختار النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي مساء اليوم الجمعة، عن مفاجأة هزت الشارع الرياضي السعودي، بعدما أكدت على رفض ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللعب للهلال خلال الموسم القادم 2023/2024.

وينتهي عقد الأسطورة الأرجنتينية مع باريس سان جيرمان في الصيف القادم، وحتى الآن لم يتوصل النادي الفرنسي إلى حل مع ميسي لتجديد عقده، حيث انتهى الاجتماع الأخير التي عُقد بين الطرفين برفض المهاجم عرض التجديد الذي عرضته الإدارة الفرنسية.

ميسي يختار مزاملة رونالدو في النصر

وسرب هشام سرور نجم النصر السابق خبر مفاجئ لعشاق الساحرة المستديرة، مؤكدًا فيه أن ميسي لن يلعب في السعودية إلا للعالمي.

وأشار نجم العالمي السابق عبر موقع التدوينات القصيرة، في حال رفض ميسي الانضمام إلى النصر، فإنه لن يلعب في صفوف دوري روشن لأي من الأندية الأخرى اطلاقًا.

والد "ميسي" يصدم برشلونة بهذا القرار

وفي سياق آخر.. حسم والد ميسي موقف نجله من العودة إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، في ظل اقتراب انتهاء مسيرته مع باريس.

وقضى والد ميسي على طموح جماهير البارسا وآمالهم في عودة اللاعب إلى الفريق، بعدما أكد أنه لن ينضم مرة أخرى إلى وصيف الليجا 2021/2022.

الجدي ذكره انضم بطل العالم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة وعجز الإدارة الكتالونية على تجديد عقده، بسبب الأزمة المالية الشديدة التي مرّ بها النادي الإسباني.