شكرا لقرائتكم خبر عن زعر في الاتحاد.. حمدالله مهدد بالحرمان من ممارسة أي نشاط رياضي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشار إلى اقتراب إحالة عبد الرزاق حمد الله إلى الشرطة، في حال تحول الواقعة التي أحداثها اللاعب إلى قضية جنائية.

وانتشرت فيديوهات لـ حمدالله في الساعات القليلة الماضية، يظهر فيها اللاعب وهو يقوم بـ حركات مشينة إلى أحد لاعبي العدالة، في مباراة الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

حمدالله مهدد بالحرمان من ممارسة أي نشاط رياضي

ووفقًا لما كشفه الأمير في تصريحات لقناة "حالي الذوق" عبر "اليوتيوب"، فإنه يجب التأكد من صحة الفيديوهات المنتشرة عن لقطة مهاجم الاتحاد المثيرة، من أجل حسم الأمر من معاقبته بشكل نهائي.

وأكد القانوني، على مجموعة من الإجراءات، التي سيتم اتخاذها، لثبوت صحة الفيديوهات المنتشرة عن اللقطة، من عدمها، والتي تأتي كما يلي..

أولًا: إرسال لجنة الانضباط والأخلاق، خطابًا إلى حكام مباراة الاتحاد والعدالة.

ثانيًا: إرسال لجنة الانضباط والأخلاق، خطابًا إلى الجهة الناقلة لمسابقة دوري روشن السعودي.

وقال القانوني: "وفي حال أثبتت اللقطات، سيتم توقيع عقوبات على اللاعب، تتراوح بين الإيقاف مباراة وغرامة 10 آلاف ريال، إلى الحرمان من ممارسة أي نشاط رياضي، لفترة من 6 أشهر إلى سنة".

واستمر: "مدة العقوبة التي سيتم توقيعها؛ ستكون على حسب التكييف القانوني للمخالفة، التي ارتكبها عبدالرزاق حمد الله، ومن بعدها يُمكن تدخل الشرطة؛ لوجود ضرر عام".