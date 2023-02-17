السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا



جاكرتا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر تانيمبار في إقليم مالوكو بإندونيسيا.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن مركز الزلزال كان على عمق 97 كم، مشيرةً إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال حتى الآن.

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13:36ت م

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