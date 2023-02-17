السعودية اليوم / "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 27 كيلوجراماً من الشبو و17 ألف حبة محظورة‎



الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات التهريب، حيث تمكنت في منفذ البطحاء من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 27 كيلوجراماً من مادة الشبو، و17 ألف حبة محظورة خاضعة للرقابة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ البطحاء للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على تلك الكمية من "الشبو" مُخبأة داخل طفاية الحريق الخاصة بالشاحنة.

كما أضافت أنها تمكنت في المحاولة الثانية من إحباط تهريب 17 ألف حبة بعد العثور عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عمليتي ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليهم.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها، المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، كما أكدت الهيئة أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصـل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني



// انتهى //

13:31ت م

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الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسواصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات التهريب، حيث تمكنت في منفذ البطحاء من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 27 كيلوجراماً من مادة الشبو، و17 ألف حبة محظورة خاضعة للرقابة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ البطحاء للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على تلك الكمية من "الشبو" مُخبأة داخل طفاية الحريق الخاصة بالشاحنة.كما أضافت أنها تمكنت في المحاولة الثانية من إحباط تهريب 17 ألف حبة بعد العثور عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عمليتي ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليهم.وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها، المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، كما أكدت الهيئة أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصـل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية لمقدم البلاغ في حال صحة المعلومات المقدمة.// انتهى //13:31ت م0027

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