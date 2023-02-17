شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الأهلي يكتسح ريال مدريد رغم الخسارة منه في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر النادي الأهلي المصري من نادي ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية الذي أقيم الأسبوع الماضي ليتأهل الملكي إلى دور النهائي أمام الهلال السعودي وينتصر عليه بخماسية لثلاث أهداف.

نتيجة مباراة ريال مدريد والأهلي في كأس العالم للأندية

وخسر الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم ليتوج ريال مدريد للمرة الخامسة في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية.

ريال مدريد يخسر أمام الأهلي

وفي سياق ذلك فقد قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعمل استفتاء على موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك من أجل اختيار أفضل مدير فني في بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد هذا الاستفتاء حصول السويسري مارسيل كولر على نسبة عالية من التصويت وصلت إلى 80٪ في المركز الأول، ثم تبعه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنسبة 10٪ وحصل الأرجنتيني رامون دياز على تصويت بنسبة 8٪ وذهبت نسبة 2٪ من التصويت إلى مدرب آخر.