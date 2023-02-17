شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر المتوقع لمواجهة التعاون فى دوري روشن.. مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي النصر السعودي لملاقاة نظيره التعاون الليلة، فى أحدي المواجهات المثيرة والندية بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال17 من دوري روشن السعودي.

ويدخل نادي النصر اللقاء وهو فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 40 نقطة، ولكن مع لقاء أقل من الفريق النصراوي، والذي خاض 16 مباراة فقط.

فى حين يحل نادي التعاون فى المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، الشئ الذي يجعله يأمل فى تحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز على النصر، من أجل التقدم على الهلال فى جدول الترتيب، ودخول المربع الذهبي.

ومن المتوقع أن يستمر المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للنصر، فى إستمرار الدفع بالنجم البرتغالي رونالدو بعد تألقه فى الفترة الأخيرة، خاصة أنه تمكن من تسجيل 5 أهداف خلال آخر لقائين فقط رفقة العالمي فى دوري روشن.

كما يشهد اللقاء غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن مواجهة النصر ضد التعاون بعد مُعاناته من إصابة عضلية.



تشكيل النصر المتوقع لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لاجامي، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، لويس جوستافو، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

في الهجوم: ماشاريبوف- كريستيانو رونالدو.



موعد مباراة النصر والتعاون القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي النصر نظيره التعاون، فى الجولة ال17 من منافسات دوري روشن السعودي، على أن تقام المباراة فى الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.