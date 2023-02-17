السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية كوسوفا بذكرى استقلال بلادها



الرياض 26 رجب 1444هـ الموافق 17 فبراير 2023م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:35ت م

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الرياض 26 رجب 1444هـ الموافق 17 فبراير 2023م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيوسا أوسماني سادريو، رئيسة جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:35ت م0019

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