شكرا لقرائتكم انطلاق مهرجان العسل الشتوي الأول بمشاركة 36 نحالًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت اليوم فعاليات مهرجان العسل الشتوي الأول بمحافظة غامد الزناد، تحت رعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة، بمشاركة 36 نحالاً.

وافتتح الحفل بكلمة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أكد خلالها بأن هذه المهرجانات تعد أحد عوامل نجاح التنمية الزراعية، حيث يتم من خلالها تسويق المنتجات والتعريف بها، مؤكدا حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة دعم قطاع العسل من خلال عدد من البرامج مثل، برنامج “ريف” وبرنامج “الزراعة العضوية”، اللذين يقدمان دعما مالياً غير مسترد لصغار المزارعين والمربين والنحالين.

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وأضاف أن صناعة العسل بالباحة تعد إحدى الميز النسبية التي تشتهر بها المنطقة بل وتتميز بها على المستوى المحلي والدولي، حيث حظي عدد من النحالين بمنطقة الباحة على جوائز عالمية وإقليمية من خلال حصولهم على مراكز أولى ومراكز متقدمة، مما يؤكد بأن مهنة صناعة العسل في الباحة تحظى بعناية فائقة وتمارس وفق معايير عالمية.

يذكر أن المهرجان سيقام مدة ثلاثة أيام، يرافقه عدة برامج إرشادية وتوعوية وترفيهية.