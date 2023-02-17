شكرا لقرائتكم لحظة اقتحام سيارة أحد المحلات التجارية في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اقتحمت سيدة بسيارتها أحد المحلات التجارية في سوق الجامعيين بحائل، فيما كشف صاحب المحل حجم الأضرار التي لحقت به جراء الحادث.

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة الاقتحام، حيث ظهرت سيارة بيضاء اللون واتجهت نحو أحد المحال التجارية بسرعة دون توقف.

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حجم الأضرار

وبين الفيديو الذي وثقه صاحب المحل حجم الأضرار التي لحقت بالمحل وتساقط محتوياته من على الأرفف وتبعثرها على الأرض.

وأشار صاحب المحل إلى عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات، قائلًا: لحسن الحظ عدم تواجد أي زبائن أو أطفال الحمد لله، ودعا الله أن يعوض عليه خسائره المادية.