السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تغلق موقع سكني وتصادر "7” طن مواد غذائية فاسدة



مكة المكرمة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات تكثيف حملاتها الميدانية بمساندة الجهات الأمنية خلال هذه الأيام لإزالة الظواهر السلبية التي تشكل تشوها للمشهد البصري، ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة الأهالي والزوار في البلد الحرام .

وقامت الفِرق الرقابية التابعة لبلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الجهات الأمنية بتنفيذ حملات ميدانية مفاجئة ضمن نطاقها الاشرافي، وضبطت مبنى سكني تديره عمالة مخالفة لنظام الاقامة والعمل.

وأوضحت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أن المبنى أعد لتخزين وتجهيز اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية لغرض إعداد وجبات السيريه وتوزيعها، مضيفة بأنه تم إتلاف 7 طن من اللحوم ومصادرة الادوات واغلاق الموقع فوراً وتسليم المخالفين للجهات المختصة .

وعلى صعيد متصل نفذت بلدية المنطقة المركزية الفرعية؛ حملة على السوق العشوائي بدحلة الرشد، والسوق العشوائي بحارة يمن بـ العاصمة المقدسة، وأسفر عنهما ؛ ضبط مستودع مخالف، بالإضافة إلى ضبط مباسط عشوائية مخالفة، وتم مصادرة أكثر من ( 2800 ) كجم من الفواكه والخضار، وجرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها.

كما واصلت بلدية العمرة الفرعية‬ جولاتها الرقابية لمعالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، مما أسفر عن تلك الجولات مصادرة (951) كجم خضروات و فواكه ، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام .

وفي نفس السياق نفّذت بلدية العزيزية الفرعية حملة ميدانية‬ لمكافحة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية بمشاركة الجهات الأمنية ، وقد أسفر عنها ضبط عدداً من المباسط المخالفة ، وتم إتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات و الانظمة المتبعة .

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة جهودها من خلال الحملات الميدانية المشتركة مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الظواهر السليبة، والتي تسبب التشوه البصري، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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