شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من رافينها عقب تعادل برشلونة أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق رافينها لاعب برشلونة، عن تعادل الفريق أمام نظيره مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت منذ قليل، مباراة برشلونة أمام نظيره مانشستر يونايتد، بتعادل الفريق بهدفين لكل فريق، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال رافينها في تصريحات نشرتها صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية: لقد تحدثت بالفعل إلى المدرب بعد المباراة، انتهزت الفرصة لأعتذر للجميع.

وأشار: الاعتذار إلى المدرب مرة أخرى، إلى فيران الذي كان يشارك بديلًا لي، إلى الفريق، للجماهير.

وتابع: ولكن هناك أوقات نريد فيها حقًا التواجد على أرض الملعب لمساعدة الفريق على الفوز.

وأردف: نحن بشر ولدينا جميعًا لحظات مثل هذه لا يمكننا السيطرة عليها، أعلم أنني ارتكبت خطأ وأنا هنا لأعتذر للجميع ولن يحدث ذلكبعد الآن.

وواصل عن حديثه مع تشافي: لقد أخبرني أنه لا بأس، أن أكون هادئا، كان المدرب بالفعل لاعبًا ويعرف أن هذا يحدث.

واختتم: من الواضح أن هذا لا يمكن أن يحدث، ولكن هناك أوقات لا تتحكم فيها في مشاعرك، لقد طلبت المغفرة بالفعل وغدًا سأطلب الصفح من الفريق مرة أخرى.