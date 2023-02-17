شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة القادمة عقب الفوز أمام الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة اتحاد جدة القادمة، من أجل مواصلة الصدارة، عقب الفوز أمام نظيره الاتفاق في دوري روشن السعودي.

ونجح اتحاد جدة من الفوز أمام نظيره الاتفاق، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب الذي يتواجد في وصافة الدوري.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الرائد، يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الرائد، يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.