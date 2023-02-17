شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة النصر أمام نظيره التعاون، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره التعاون، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد متصدر الدوري،والشباب الذي يتواجد في المركز الثاني.

بينما يتواجد التعاون في المركز الخامس، برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وستنطلق مباراة النصر أمام نظيره التعاون، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

وسيتم نقل مباراة النصر أمام نظيره التعاون، عبر قناة SSC1 SD وقناة SSC5 SD.