شكرا لقرائتكم توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، توقعات الحالة الجوية التي تشهدها المملكة خلال 24 ساعة.

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وقال الحصيني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: متوقع إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة من هذه الليلة ليلة الجمعة ويوم الجمعة أمطار متفرقة معظمها خفيفة على أجزاء من الوشم وسدير والصمان وبين الجبيل والخفجي وجنوب الطائف، ومزيد من الانخفاض الحرارة ورياح مغبرة، إلا أن يصرفها الله وبهذا تنتهي هذه الحالة الممطرة الثالثة عشرة منذ بداية هذا الشتاء.

توقعات حالة الطقس

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة– بمشيئة الله تعالى-، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوُّن الصقيع في الصباح الباكر.

أمطار رعدية ورياح نشطة

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، والباحة، ويمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المــوج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.