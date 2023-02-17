شكرا لقرائتكم إغلاق جزئي لتقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق عبدالله بن أنيس بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، إغلاقًا جزئيًّا لتقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق عبدالله بن أنيس.

تنفيذ أعمال عبارة صندوقية

وأوضح المرور السعودي، في تغريدة على موقع تويتر، أن ذلك لاستكمال تنفيذ أعمال عبارة صندوقية، وذلك من يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023م.

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استخدام الطرق البديلة

وأهابت إدارة المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.