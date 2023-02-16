السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر5 درجات قبالة سواحل هطاي التركية



أنقرة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر، ولاية هطاي جنوبي تركيا مساء الخميس، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وذكر بيان لإدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" أن زلزالاً بقوة 1ر5 درجات مركزه البحر الأبيض المتوسط وقع قبالة سواحل منطقة آرسوز بولاية هطاي.

وأضاف أن مركز الزلزال يبعد 6 كيلومترات عن آرسوز، وبعمق 26ر9 كيلومترات.

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