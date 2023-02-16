شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سانتو بعد فوز الاتحاد على الاتفاق.. تصريحات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الاتفاق، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

سانتو: مباراة اليوم صعبة لعبنا أمام فريق قوي

وتحدث المدرب البرازيلي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن تحقيق فريقه الفوز أمام نظيره الاتفاق، وتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وقال سانتو في تصريحات تلفزيونية: "مباراة اليوم صعبة لعبنا أمام فريق قوي وبدأنا المباراة بشكل جيد أوقات كثيرة كنا نستحوذ في المباراة في نفس الوقت عطلنا خطورة الاتفاق وسجلنا الهدف الأول".

وأضاف: "خلقنا أكثر من فرصة وحققنا النتيجة بين الشوطين وأجرينا بعض التعديلات لأننا أدركنا أن المباراة لم تنته بعد مع بداية الشوط الثاني"

وأكمل: "الاتفاق أفضل نسبيًا وسجلنا الهدف الثاني من روما ومن وقتها استطعنا السيطرة على المباراة لاعبو الاتحاد اليوم عملوا بجد وأدوا ما عليهم من أدوار وسنكمل طريقنا بإذن الله".

موقف اتحاد جدة والاتفاق من جدول ترتيب الدوري

ويحتل فريق اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة، في المركز العاشر.