شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب فوز اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - غاب عبدالرازق حمدالله لاعب اتحاد جدة عن التهديف، بسبب عدم مشاركته مع الفريق أمام نظيره الاتفاق في بطولة الدوري السعودي.

ونجح اتحاد جدة من الفوز أمام نظيره الاتفاق، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وأحرز هيلدر كوستا الهدف الأول لاتحاد جدة، وأحرز رومارينيو الهدف الثاني، بينما أحرز الهدف الثالث هارون كمارا.

وارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 40، في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الاتفاق في المركز العاشر، برصيد 19 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب فوز الاتحاد

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، كالتالي:

1/ أنديرسون تاليسكا (النصر): 13 هدفًا

2/ كارلوس جونيور (ألشباب): 12 هدفا

3/ عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد): 11 هدفًا

4/ فراس البريكان (الفتح): 9 أهداف

5/ أوديون إيجالو (الهلال): 8 أهداف

6/ كريستيان جوانكا (الشباب): 7 أهداف

7/ أنطواني نواكايمي (الفيحاء)، يوسف الشمري (الباطن)، أمير سعيود (الطائي): 6 أهداف

8/ كريستيانو رونالدو (النصر)، سعد بقير(أبها)، سانتي مينا (الشباب)، العربي هلال سوداني (ضمك): 5 أهداف