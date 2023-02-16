شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز اتحاد جدة ضد الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الاتفاق، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد فريق النصر، في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

الاتحاد.. 40 نقطة.

الشباب.. 40 نقطة.

النصر.. 37 نقطة.

الهلال.. 32 نقطة.

التعاون.. 30 نقطة.

الفتح.. 25 نقطة.

ضمك.. 22 نقطة.

الطائي.. 22 نقطة.

أبها.. 22 نقطة.

الاتفاق.. 19 نقطة.

الفيحاء.. 19 نقطة.

الرائد.. 19 نقطة.

الوحدة.. 15 نقطة.

الخليج.. 13 نقطة.

العدالة.. 10 نقاط.

الباطن.. 3 نقاط.