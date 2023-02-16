شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي عقب فوز اتحاد جدة أمام الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تصدر اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك عقب الفوز أمام نظيره الاتفاق، في بطولة الدوري السعودي.

ونجح اتحاد جدة من الفوز أمام نظيره الاتفاق، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 40، في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الاتفاق في المركز العاشر، برصيد 19 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الاتحاد

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي، كالتالي:

1/ الاتحاد: 40 نقطة

2/ الشباب: 40 نقطة

3/ النصر: 37 نقطة

4/ الهلال: 32 نقطة

5/ التعاون: 30 نقطة

6/ الفتح: 25 نقطة

7/ ضمك: 22 نقطة

8/ الطائي: 22 نقطة

9/ أبها: 22 نقطة

10/ الاتفاق: 19 نقطة

11/ الفيحاء: 19 نقطة

12/ الرائد: 19 نقطة

13/ الوحدة: 15 نقطة

14/ الخليج: 13 نقطة

15/ العدالة: 10 نقاط

16/ الباطن: 3 نقاط