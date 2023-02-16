شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يفاضل بين عرضي الشباب وأهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يفاضل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بين عرضي الشباب وأهلي جدة، للانتقال إلى صفوف أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية، أن نادي الشباب السعودي، بات الأقرب للظفر بخدمات عبدالله عطيف لاعب الهلال، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وسط اهتمام متزايد من جانب أهلي جدة، للحصول على توقيعه.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الشباب يقترب من ضم اللاعب عبد الله عطيف، حيث لم يقدم الهلال، أي عرض للاحتفاظ به حتى الآن.

ودخل عبد الله عطيف، الفترة الحرة من عقده، التي تسمح له بالتوقيع لأي فريق دون موافقة الهلال، وهو ما يجعله يدرس العروض المقدمة إليه.

وتابعت "عطيف يملك عرضين، الأول من أهلي جدة بقيمة 5.5 مليون ريال في الموسم لمدة 3 أعوام، والثاني من الشباب بقيمة 5 ملايين بنفس المدة المقدمة من الراقي".

وأضافت: "الجهازين الفني والإداري في الهلال لا يرغبان في تجديد عقد عطيف، كما أن اللاعب يفضل الرحيل للشباب، خاصة في ظل رغبته بعدم الخروج من العاصمة الرياض، لكنه لم يغلق الباب في وجه أهلي جدة ولا زال يدرس الأمر".