شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف الأهلي والرجاء من المشاركة في البطولة العربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى "كأس الملك سلمان" على بطولة الأندية العربية 2023، المقرر أن تقام بنظام التصفيات التمهيدية، وتليها النهائيات التي ستقام في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وأكد مصدر، أن الاتحاد العربي أرسل التعليمات لنظرائه المندرجين تحت مظلته بعد إعلان إقامة البطولة، ولم يتواصل مع أي ناد، إذ أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات المحلية.

وأضاف: "في السعودية ستشارك أندية الهلال والاتحاد بالإضافة إلى النصر، ومن المغرب سيشارك الرجاء ومن مصر الأهلي، وهذه الأندية تم ترشيحها من قبل اتحاداتها".

وتابع: "الجائزة المالية ستكون أكبر من جائزة كأس العالم للأندية، لكن من غير الصحيح أن الفائز سيحصل على 10 ملايين دولار، بل سيحصل على 6 ملايين دولار، فيما ستوزع بقية الجائزة المالية حسب المراكز".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة ورشة تنظيمية لممثلي الأندية بعد سحب القرعة بالرياض يوم 6 مارس المقبل، للاطلاع على القوانين الخاصة بالبطولة.

كما تعمل الشركة التسويقية للبطولة على أن يكون هناك نقل مميز للمنافسات، حيث دخلت في مفاوضات مع شبكة بي إن سبورتس لنيل حقوق بث المباريات.