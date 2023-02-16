شكرا لقرائتكم 90 % من الشواحن الموجودة في محطات الوقود تجارية ومقلدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد التقني عبدالله السبع، اليوم الخميس، أن الشاحن التجاري إذا لم يحرق المكان يقلِّل العمر الافتراضي للبطارية، مشيرًا إلى أن 90% من الشواحن الموجودة في محطات الوقود كلها تجارية ولأغراض ربحية.

بطارية الجهاز

وقال السبع خلال لقائه مع برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية: إن الشخص الذي يستخدم الشاحن التجاري سيدفع أضعاف ثمنه لتغيير بطارية الجهاز الذي يستخدمه عليه لكي يستخدمه بشكل سلس وبدون مشاكل.

الشواحن الأصلية

وشدد التقني على ضرورة استخدام الشواحن الأصلية لأنها أكثر أمانًا للشخص وبيته من الشواحن التجارية.

نصائح لتجنب الحرائق المنزلية

وفي وقت سابق، قدم م. جلال مشي، المختص بالكهرباء، عددًا من النصائح للمواطنين والمقيمين؛ لتجنب الحرائق المنزلية الناتجة عن الماس الكهربائي ومشاكل الشواحن، وذلك بعد تكرار حوادث الحرائق خلال الفترة الماضية.

وقال جلال في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن أهم شيء هو اختيار الشاحن بعناية لأن أغلب مشاكل الشواحن تتعلق بسوء التصنيع، مشيرًا إلى أن الطريقة الأمثل اختيارها بطريقة صحيحة بحيث يكون عليها ضمان وتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

لفت المختص بالكهرباء إلى جهود الجهات المعنية في مراقبة الأسواق باستمرار ولكن هناك بعض الأنواع السيئة الموجودة والتي قد تشكل خطر على الأرواح، موضحًا أن انتشار هذه الأنواع السيئة ربما يرجع إلى المصانع المحلية غير المصرح لها بالعمل من قبل وزارة التجارة، وتعمل تحت غطاء مجهول.

وشدد جلال على ضرورة اختيار الأنواع الجيدة، مع ضرورة وجود ضمان ومطابقة للمواصفات والمقاييس، فضلًا عن شراء المنتج من الأماكن المعرفة والماركات المعروفة.