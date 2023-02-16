شكرا لقرائتكم حساب المواطن: حالة السكن ونوعه لا يؤثران على الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365 أن حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر على الدعم المقدم للمستفيد، مشيرًا إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، بشأن تأثير حالة السكن في قيمة المبلغ المستحق، بينما رد الحساب وأوضح أن حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر على الدعم، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق.

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وأشار الحساب إلى أن معايير الاستحقاق تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مضيفًا: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية، اضغط هنا.

دعم فبراير

وأودع الخميس الماضي برنامج حساب متابعات الخليج 365 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.