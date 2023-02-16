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إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن إخماد حريق في مخلفات تحوي أخشابًا بالرياض.

تفاصيل الحادث

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني الرياض حريقًا في مخلفات تحوي أخشابًا بحي ضاحية الملك فهد، ولا إصابات.

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ونشرت مديرية الدفاع المدني صورة توثِّق جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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