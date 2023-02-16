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شكرا لقرائتكم إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن إخماد حريق في مخلفات تحوي أخشابًا بالرياض.
تفاصيل الحادث
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني الرياض حريقًا في مخلفات تحوي أخشابًا بحي ضاحية الملك فهد، ولا إصابات.
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ونشرت مديرية الدفاع المدني صورة توثِّق جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.