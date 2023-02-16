

جيزان 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة مشغولة بغير السعوديين على رتبة "معيد، ومحاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ" ، وترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة عن طريق التعاقد.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، أن موعد التقديم سيبدأ بتاريخ 1444/08/06هـ ولغاية 1444/08/19هـ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة -بوابة التوظيف- على الرابط: https://rpsr.jazanu.edu.sa/hr/Announcements.aspx

وبيّن أنه على المتقدمين الالتزام بالشروط العامة، والشروط الخاصة بكل رتبة، والضوابط الواردة في الإعلان، والاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة،وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم، مؤكدا أهميّة أن يتضمن الطلب المقدم كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.

وأشار المتحدث الرسمي للجامعة إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، كما لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية، حيث سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة، لافتا إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً.

// انتهى //

21:35ت م

0201





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة جازان تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لشغلها بكوادر وطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.