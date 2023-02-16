السعودية اليوم / اختتام أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية برئاسة المملكة العربية السعودية



أبو ظبي 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية التي أقيمت في أبو ظبي برئاسة المملكة العربية

فبراير الجاري.

وخرج الاجتماع بعدد من المبادرات كان أبرزها تطوير البنية التحتية الجيومكانية في الدول العربية، بالإضافة إلى البيانات الجيومكانية المفتوحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعوة الدول العربية إلى تمكين المرأة العربية في مجال المعلومات الجيومكانية.

وتضمنت نتائج الاجتماع العمل على الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة المكانية من خلال المشاركة الفعالة لمجموعة القطاع الأكاديمي، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للجنة العربية في تعزيز أعمال القطاع الخاص للفترة 2023 -2028 .

كما وافق الأعضاء على خطط عمل فرق العمل الفنية باللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية" شارك في الاجتماع 54 مختصا من 11دولة عربية، وسكرتارية

الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية، ونخبة من الخبراء الدوليين ذوي الاختصاص في إدارة المعلومات الإحصائية والسياسات الجيومكانية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المختصة في المعايير الجيومكانية.

الجدير بالذكر أن اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية نشأت بقرار من لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، في جلستها الرابعة المنعقدة في نيويورك في أغسطس 2014، وانتُخبت المملكة رئيساً للجنة في عام 2015 ثم أعيد انتخابها مرة أخرى في عام 2019.

// انتهى //

20:32ت م

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أبو ظبي 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساختتمت اليوم أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية التي أقيمت في أبو ظبي برئاسة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14- 16فبراير الجاري.وخرج الاجتماع بعدد من المبادرات كان أبرزها تطوير البنية التحتية الجيومكانية في الدول العربية، بالإضافة إلى البيانات الجيومكانية المفتوحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعوة الدول العربية إلى تمكين المرأة العربية في مجال المعلومات الجيومكانية.وتضمنت نتائج الاجتماع العمل على الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة المكانية من خلال المشاركة الفعالة لمجموعة القطاع الأكاديمي، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للجنة العربية في تعزيز أعمال القطاع الخاص للفترة 2023 -2028 .كما وافق الأعضاء على خطط عمل فرق العمل الفنية باللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية" شارك في الاجتماع 54 مختصا من 11دولة عربية، وسكرتاريةالأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية، ونخبة من الخبراء الدوليين ذوي الاختصاص في إدارة المعلومات الإحصائية والسياسات الجيومكانية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المختصة في المعايير الجيومكانية.الجدير بالذكر أن اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية نشأت بقرار من لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، في جلستها الرابعة المنعقدة في نيويورك في أغسطس 2014، وانتُخبت المملكة رئيساً للجنة في عام 2015 ثم أعيد انتخابها مرة أخرى في عام 2019.// انتهى //20:32ت م0193

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