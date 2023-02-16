شكرا لقرائتكم خبر عن والد "ميسي" يصدم برشلونة بهذا القرار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتداول الأحاديث خلال الفترة الحالية عن ليونيل ميسي، ومستقبله في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باربس سان جيرمان الفرنسي، في ظل اقتراب عقده على الانتهاء مع النادي الباريسي.

والد ميسي يكشف عن موقف من العودة إلى برشلونة

وحسم والد ميسي موقفه من عودة اللاعب إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، في ظل تواجد النادي ضمن المهتمين بعودة الأسطورة مرة أخرى إلى البارسا.

وقضى والد ميسي على طموح جماهير برشلونة في عودة اللاعب إلى الفريق، بعدما أكد أنه لن ينضم مرة أخرى إلى وصيف الليجا 2021/2022.

وقال والد ميسي:" لا اعتقد ان ليو سيعود لبرشلونة".

ميسي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وفي ذات السياق.. كشفت العديد من التقارير الصحفية عن رفض ميسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، مما يرفع بقوة مؤشرات رحيله عن بطل فرنسا.

وجهة ميسي القادمة بعد اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان

ويمتلك بطل العالم العديد من الخيارات أبرزها إنتر ميامي الأمريكي، الهلال السعودي وذلك في حالة فشل إدارة باريس سان جيرمان في إقناعه بالتجديد.

وانضم بطل العالم إلى صفوف باريس في صيف 2021، قادمًا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة وعجز الإدارة الكتالونية على تجديد عقده، بسبب الأزمة المالية.