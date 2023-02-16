عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر اجتماعًا مع الشركة المشغلة في المسجد النبوي لمناقشة تعزيز الحراسات والمرافق استعدادًا لشهر رمضان المبارك لهذا العام. وتم خلال الاجتماع وضع الترتيبات والخطط اللازمة لتعزيز جانب الأمن والسلامة في مرافق المسجد النبوي، مع إضافة حراسات أمن نسائية لتطوير منظومة الخدمات في المسجد النبوي بما يحقق الأمن والسلامة في مرافق ومواقع الخدمات في المسجد النبوي. يأتي ذلك حرصًا على إنفاذ توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

حضر الاجتماع الوكيل المساعد للأمن و السلامة و مواجهة الطوارئ و المخاطر الأستاذ نبيل بن حامد المسيحلي، ومديرة الإدارة العامة للأمن والسلامة الأستاذة بدور العمري، ومساعد مدير إدارة الأمن و الحراسات الأستاذ خالد بن رجاء الله الحريبي، ومدير إدارة الأمن والحراسات الأستاذ نواف بن صالح السناني، ومديرة إدارة الأمن والسلامة النسائية الأستاذة مها الحسيني.