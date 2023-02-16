السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة



الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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18:49ت م

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