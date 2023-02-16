السعودية اليوم / إطلاق أكاديمية "أُوسبو" للتدريب الإعلامي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي



جدة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

احتفى اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أمس , بإطلاق أكاديمية " أُوسبو" للتدريب الإعلامي، بحضور معالي الأمين العام للمنظمة حسين طه إبراهيم، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد الغامدي، وعدد من معالي وزراء الإعلام بالدول الأعضاء ومندوبي الدول لدى المنظمة.

وأبان الدكتور الغامدي في كلمة له نيابة عن معالي وزير الإعلام المكلف رئيس الجمعية العامة والمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنّ قطاع الإعلام يشهد تطوراً في المراحل الحالية سواء الإعلام المرئي أو المسموع، والنشر، والصحف والقطاعات الجديدة، كالألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التطور يشمل الفكرة، وصناعة المحتوى، إلى جانب رفع للكفاءة والمهارات لمنسوبي القطاعات الإعلامية للوصول إلى الجمهور المستهدف.

من جانبه أوضح رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، أن الأكاديمية ستٌعنى بتدريب منسوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى وصقل مهاراتهم في ظل التحديات التي فرضها الإعلام الجديد للدول الأعضاء بالمنظمة، فيما سيعمل الاتحاد بمهنية وسيعزز من قدرات ومهارات إعلاميي الدول الأعضاء من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي ستتاح بواسطة الآليات التكنولوجية وبالتضافر بين الكيانات الأكاديمية الإعلامية ذات الكفاءة العلمية.

وأشار إلى أنه قد تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع الاتحادات المماثلة، كاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الآسيوي والأفريقي والأوروبي وعدد من الكيانات الأكاديمية والمهنية، مبينًا أن الاعتماد على الواقع الافتراضي أصبح حقيقة مؤكدة، مما سيتطلب تكثيف التدريب لجميع منسوبي الدول الأعضاء من خلال منصتنا الإعلامية على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى قناة الـ Ytube، التابعة لاتحاد " أوسبو ".

من جهته ثمّن مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجدي علي سندي، دور المملكة العربية

وعدّ افتتاح الأكاديمية خطوة مهمة ضمن خطة تطوير عمل الاتحاد، ومبادرة تُشكر عليها رئاسة الاتحاد، لما لهذه الأكاديمية من دور فاعل مأمول في تطوير المهارات المعرفية والفنية للإعلاميين في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وانعكاسه على أدائهم داخل الدول الأعضاء في المنظمة .

يشار إلى أن أول دورة تدريبية بدأت اليوم تحت عنوان: " الإعلام الإلكتروني الجديد"، ضمن برنامج تدريبي طموح تعكف حاليًا عليه أكاديمية " أوسبو " الإعلامية التدريب .

// انتهى //

18:46ت م

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جدة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساحتفى اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أمس , بإطلاق أكاديمية " أُوسبو" للتدريب الإعلامي، بحضور معالي الأمين العام للمنظمة حسين طه إبراهيم، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد الغامدي، وعدد من معالي وزراء الإعلام بالدول الأعضاء ومندوبي الدول لدى المنظمة.وأبان الدكتور الغامدي في كلمة له نيابة عن معالي وزير الإعلام المكلف رئيس الجمعية العامة والمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنّ قطاع الإعلام يشهد تطوراً في المراحل الحالية سواء الإعلام المرئي أو المسموع، والنشر، والصحف والقطاعات الجديدة، كالألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التطور يشمل الفكرة، وصناعة المحتوى، إلى جانب رفع للكفاءة والمهارات لمنسوبي القطاعات الإعلامية للوصول إلى الجمهور المستهدف.من جانبه أوضح رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، أن الأكاديمية ستٌعنى بتدريب منسوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى وصقل مهاراتهم في ظل التحديات التي فرضها الإعلام الجديد للدول الأعضاء بالمنظمة، فيما سيعمل الاتحاد بمهنية وسيعزز من قدرات ومهارات إعلاميي الدول الأعضاء من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي ستتاح بواسطة الآليات التكنولوجية وبالتضافر بين الكيانات الأكاديمية الإعلامية ذات الكفاءة العلمية.وأشار إلى أنه قد تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع الاتحادات المماثلة، كاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الآسيوي والأفريقي والأوروبي وعدد من الكيانات الأكاديمية والمهنية، مبينًا أن الاعتماد على الواقع الافتراضي أصبح حقيقة مؤكدة، مما سيتطلب تكثيف التدريب لجميع منسوبي الدول الأعضاء من خلال منصتنا الإعلامية على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى قناة الـ Ytube، التابعة لاتحاد " أوسبو ".من جهته ثمّن مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجدي علي سندي، دور المملكة العربية السعودية باحتضانها لمقر الاتحاد ودعمها له وغيره من المؤسسات الأخرى التي تعمل في إطار المنظمة، معربًا عن ثقته في قدرته على الإسهام في تعزيز التضامن الإسلامي في مختلف مجالات البث الإذاعي والتلفزيوني من خلال عمل الأكاديمية الجديدة التي أطلقها الاتحاد اليوم.وعدّ افتتاح الأكاديمية خطوة مهمة ضمن خطة تطوير عمل الاتحاد، ومبادرة تُشكر عليها رئاسة الاتحاد، لما لهذه الأكاديمية من دور فاعل مأمول في تطوير المهارات المعرفية والفنية للإعلاميين في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وانعكاسه على أدائهم داخل الدول الأعضاء في المنظمة .يشار إلى أن أول دورة تدريبية بدأت اليوم تحت عنوان: " الإعلام الإلكتروني الجديد"، ضمن برنامج تدريبي طموح تعكف حاليًا عليه أكاديمية " أوسبو " الإعلامية التدريب .// انتهى //18:46ت م0169

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.