السعودية اليوم / سفراء بريطانيا واليابان وسنغافورة يتحدثون عن "الدبلوماسية الرقمية" بالمنتدى السعودي للإعلام



الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

يشارك عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة بتجاربهم في المنتدى السعودي للإعلام الذي تنطلق فعالياته 20 فبراير الجاري، عبر جلسة مخصصة للحديث عن مدى استفادتهم من الإعلام في إيصال رسالتهم وثقافتهم، والتعرف على الثقافات

ويتحدث سفير بريطانيا نيل كرومبتون وسفير اليابان فوميو إيواي وسفير سنغافورة ونج تشاو مينج في جلسة خاصة بعنوان "الدبلوماسية الرقمية وثقافة الاتصال المجتمعي" يقدمها الكاتب الصحفي الدكتور حمود أبوطالب، عن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية في التعريف بالدول ونشر ثقافاتها.

ويتطرق المنتدى الذي اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنواناً له في النسخة الحالية إلى واقع ومستقبل الإعلام، خلال أكثر من 100 ورقة وورشة عمل، تتناول جميع المواضيع الإعلامية، ويتحدث فيها خبراء ومختصون وممارسون، للخروج بتوصيات تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد الحلول لمشكلاته.

ويناقش المنتدى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، كذلك يتطرق إلى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الهاتف النقال، والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار.

// انتهى //

18:26ت م

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الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسيشارك عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة بتجاربهم في المنتدى السعودي للإعلام الذي تنطلق فعالياته 20 فبراير الجاري، عبر جلسة مخصصة للحديث عن مدى استفادتهم من الإعلام في إيصال رسالتهم وثقافتهم، والتعرف على الثقافات السعودية ويتحدث سفير بريطانيا نيل كرومبتون وسفير اليابان فوميو إيواي وسفير سنغافورة ونج تشاو مينج في جلسة خاصة بعنوان "الدبلوماسية الرقمية وثقافة الاتصال المجتمعي" يقدمها الكاتب الصحفي الدكتور حمود أبوطالب، عن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية في التعريف بالدول ونشر ثقافاتها.ويتطرق المنتدى الذي اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنواناً له في النسخة الحالية إلى واقع ومستقبل الإعلام، خلال أكثر من 100 ورقة وورشة عمل، تتناول جميع المواضيع الإعلامية، ويتحدث فيها خبراء ومختصون وممارسون، للخروج بتوصيات تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد الحلول لمشكلاته.ويناقش المنتدى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، كذلك يتطرق إلى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الهاتف النقال، والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار.// انتهى //18:26ت م0165

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