السعودية اليوم / "سدايا" تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للانضمام إلى البيئة التشريعية التجريبية للبيانات والخصوصية



الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

دعت الهيئة

وتهدف "سدايا" من خلال إطلاقها البيئة التشريعية التجريبية إلى المساعدة على فهم أثر تبنّي التقنيات الناشئة على حقوق ومصالح الأفراد في المملكة وتقييمها، وبناء وتقييم الإطار التنظيمي العام لقطاع البيانات.

وتتميز المبادرة بتعزيز الابتكار وتقلل من تكلفة التجربة والاختبار، وتحاكي ظروف السوق الواقعية وتسمح للمشاركين باختبار الحواجز التنظيمية تحت إشراف ورقابة الجهة التنظيمية، وتحفز وصول نماذج الأعمال الابتكارية إلى مرحلة النضج اللازم لدخول السوق خلال مدة زمنية أقل.

ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الراغبين في الالتحاق إلى البيئة زيارة الرابط التالي https://sandbox.sdaia.gov.sa/en/index.aspx.

يأتي إطلاق "سدايا" للبيئة التشريعية التجريبية للبيانات في إطار جهودها نحو تنظيم قطاع البيانات، وتقديم أحدث الخدمات التقنية والحلول الرقمية إلى الجهات، وبناء اقتصاد قائم على البيانات، وإطلاق القيمة الكامنة لها باعتبارها ثروة وطنية، وتعزيز الابتكار لدعم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.

// انتهى //

18:24ت م

0163



الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسدعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال للانضمام إلى البيئة التشريعية التجريبية للبيانات والخصوصية الذي أطلقته مؤخراً لتمكين ودعم أصحاب الحلول الابتكارية من تجربة واختبار نماذج الأعمال الرقمية في بيئة تجريبية آمنة، والحصول على الدعم اللازم من الجهة التنظيمية لضمان وجود الخصوصية كميزة تنافسية ضمن الخدمات والمنتجات التي تقدم للمستهلكين في المملكة.وتهدف "سدايا" من خلال إطلاقها البيئة التشريعية التجريبية إلى المساعدة على فهم أثر تبنّي التقنيات الناشئة على حقوق ومصالح الأفراد في المملكة وتقييمها، وبناء وتقييم الإطار التنظيمي العام لقطاع البيانات.وتتميز المبادرة بتعزيز الابتكار وتقلل من تكلفة التجربة والاختبار، وتحاكي ظروف السوق الواقعية وتسمح للمشاركين باختبار الحواجز التنظيمية تحت إشراف ورقابة الجهة التنظيمية، وتحفز وصول نماذج الأعمال الابتكارية إلى مرحلة النضج اللازم لدخول السوق خلال مدة زمنية أقل.ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الراغبين في الالتحاق إلى البيئة زيارة الرابط التالي https://sandbox.sdaia.gov.sa/en/index.aspx.يأتي إطلاق "سدايا" للبيئة التشريعية التجريبية للبيانات في إطار جهودها نحو تنظيم قطاع البيانات، وتقديم أحدث الخدمات التقنية والحلول الرقمية إلى الجهات، وبناء اقتصاد قائم على البيانات، وإطلاق القيمة الكامنة لها باعتبارها ثروة وطنية، وتعزيز الابتكار لدعم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.// انتهى //18:24ت م0163

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