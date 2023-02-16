السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تعتقل عنصرًا إرهابيًا في إقليم السند



إسلام آباد 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية عن اعتقالها عنصرًا إرهابيًا كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة مدينة حيدر آباد بإقليم السند آصف إعجاز في مؤتمر صحفي اليوم أن المعتقل يدعى "منير أبرو" ويستخدم أسماء مستعارة للتنكر، ويعد عضوًا فاعلًا في منظمة إرهابية نشطة في الإقليم، وكان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس.

وذكر أن قوات الأمن صادرت من حوزته أسلحة ومتفجرات وذخيرة وخرائط لمواقع حساسة.

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18:18ت م

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