السعودية اليوم / الهيئة السعودية للفضاء تعقد اجتماعاً مع وكالة الفضاء البرازيلية لبحث آفاق التعاون بين البلدين



الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

عقد معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة

واستعرض معاليه تطلعات المملكة للقطاع ومستهدفاتها الإستراتيجية في المجال، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود في المحاور التي تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين ومستقبل الشراكة بينهما ومنها المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء، بما يخدم البشرية.

وبصفتهما أعضاء في التحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية "اتفاقية أرتميس، تناول الجانبان السعودي والبرازيلي التوجهات العالمية التي تهدف إلى توسيع نطاق تسخير تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية , كما تم التطرق إلى برامج ومبادرات الهيئة السعودية للفضاء المطلقة مؤخراً لتطوير القطاع ودعم نموه وبناء قدراته.

يذكر أن الهيئة السعودية للفضاء تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز مكانة المملكة العالمية في قطاع الفضاء وتحسين قدرتها التنافسية من خلال اغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتطورة والمتسارعة لقطاع الفضاء وتقنياته.

// انتهى //

17:33ت م

0144



الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسعقد معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي أمس, اجتماعاً افتراضياً مع نظيره رئيس وكالة الفضاء البرازيلية كارلوس دي مورا، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء.واستعرض معاليه تطلعات المملكة للقطاع ومستهدفاتها الإستراتيجية في المجال، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود في المحاور التي تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين ومستقبل الشراكة بينهما ومنها المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء، بما يخدم البشرية.وبصفتهما أعضاء في التحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية "اتفاقية أرتميس، تناول الجانبان السعودي والبرازيلي التوجهات العالمية التي تهدف إلى توسيع نطاق تسخير تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية , كما تم التطرق إلى برامج ومبادرات الهيئة السعودية للفضاء المطلقة مؤخراً لتطوير القطاع ودعم نموه وبناء قدراته.يذكر أن الهيئة السعودية للفضاء تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز مكانة المملكة العالمية في قطاع الفضاء وتحسين قدرتها التنافسية من خلال اغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتطورة والمتسارعة لقطاع الفضاء وتقنياته.// انتهى //17:33ت م0144

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