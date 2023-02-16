السعودية اليوم / كلية الملك فهد الأمنية تختتم تطبيقات صقر الأمن العملية (5)



الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

اختتمت كلية الملك فهد الأمنية، فعاليات تطبيقات صقر الأمن العملية (5)، بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، وممثلي إدارات التدريب بقطاعات قوى الأمن الداخلي، الذي استمرت نحو أربعة أسابيع، بإشراف كوادر عالية التأهيل في التدريب العسكري، بهدف تطوير مهارات الطلبة للتكيف مع مختلف الظروف البيئية المحيطة والتدرب على المهارات التكتيكية الميدانية والتشكيلات القتالية، ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات ومخاطر أمنية.

وحرصت الكلية على تدريب الطلبة على استخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن أي تهديد أو خطر أمني، وإنشاء الخنادق الجماعية والفردية وكيفية إعداد الكمائن، وتنفيذ عمليات الإنقاذ والإطفاء والسلامة وإجراءات الإسعافات الأولية مما عكس المستوى الذي وصلت إليه قدرات طلبة الكلية في مواجهة التحديات الأمنية والتصدي للمخاطر بشتى أنواعها.

// انتهى //

17:07ت م

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